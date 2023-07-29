Американский бизнесмен Илон Маск запретил Вооружённым силам Украины пользоваться оборудованием его компании Starlink в районе полуострова Крым.
Об этом сообщает издание New York Times.
Армия Украины хотела использовать спутниковый интернет Маска для отправки беспилотников со взрывчаткой, чтобы атаковать корабли РФ в Чёрном море, однако миллиардер запретил Киеву это сделать.
Генерал Валерий Залужный после этого спросил, есть ли у Вашингтона оценка действиям бизнесмена, "у которого обширные деловые интересы и мутная политика". Американские официальные лица на запрос генерала ВСУ не дали ответа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.