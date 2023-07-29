New York Times: Илон Маск запретил ВСУ пользоваться Starlink около Крыма

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский бизнесмен Илон Маск запретил Вооружённым силам Украины пользоваться оборудованием его компании Starlink в районе полуострова Крым.

Фото: trends.rbc.ru

Об этом сообщает издание New York Times.

Армия Украины хотела использовать спутниковый интернет Маска для отправки беспилотников со взрывчаткой, чтобы атаковать корабли РФ в Чёрном море, однако миллиардер запретил Киеву это сделать.

Генерал Валерий Залужный после этого спросил, есть ли у Вашингтона оценка действиям бизнесмена, "у которого обширные деловые интересы и мутная политика". Американские официальные лица на запрос генерала ВСУ не дали ответа.