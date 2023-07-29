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New York Times: Илон Маск запретил ВСУ пользоваться Starlink около Крыма

0:42
Силовые структуры

Американский бизнесмен Илон Маск запретил Вооружённым силам Украины пользоваться оборудованием его компании Starlink в районе полуострова Крым.

New York Times: Илон Маск запретил ВСУ пользоваться Starlink около Крыма
Фото: trends.rbc.ru

Об этом сообщает издание New York Times.

Армия Украины хотела использовать спутниковый интернет Маска для отправки беспилотников со взрывчаткой, чтобы атаковать корабли РФ в Чёрном море, однако миллиардер запретил Киеву это сделать.

Генерал Валерий Залужный после этого спросил, есть ли у Вашингтона оценка действиям бизнесмена, "у которого обширные деловые интересы и мутная политика". Американские официальные лица на запрос генерала ВСУ не дали ответа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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