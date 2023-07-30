Украинцев ждёт гражданская война в том случае, если лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжит на незаконных основаниях оставаться у власти. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Зеленский неконституционно удерживает власть, так как объявленное им военное положение в стране не даёт возможности провести всеобщие выборы, пояснил Соскин. В совокупности с принудительным призывом граждан на службу в ВСУ это чревато началом разрушительной и кровопролитной гражданской войны, предупредил экс-советник бывшего украинского лидера.
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