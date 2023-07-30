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Экс-советник Кучмы Соскин: из-за действий Зеленского Украину ждёт гражданская война

Силовые структуры

Украинцев ждёт гражданская война в том случае, если лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжит на незаконных основаниях оставаться у власти. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: из-за действий Зеленского Украину ждёт гражданская война
Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Зеленский неконституционно удерживает власть, так как объявленное им военное положение в стране не даёт возможности провести всеобщие выборы, пояснил Соскин. В совокупности с принудительным призывом граждан на службу в ВСУ это чревато началом разрушительной и кровопролитной гражданской войны, предупредил экс-советник бывшего украинского лидера.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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