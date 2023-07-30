Контрнаступление боевиков ВСУ завершилось провалом по причине абсолютной некомпетентности лидера киевского режима Владимира Зеленского, следует из сегодняшнего заявления подполковника американских Вооружённых Сил Тони Шаффера.
По словам военного эксперта США, серьёзная ошибка была допущена Зеленским, который систематически открыто информирует о планах атаковать тот или иной район, а также о проблемах, с которыми сталкивается, пишет РИА Новости.
"Некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжёлый удар по украинцам", — резюмировал Шаффер.
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