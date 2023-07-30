Взрыв ракеты в Таганроге: число пострадавших возросло до 22 человек

В результате мощного взрыва ракеты на территории Таганрога ранения получили 22 человека, включая одного ребёнка. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что при взрыве пострадали 16 граждан.

"В больнице остаются девять человек с травмами", — сообщил Тюрин.

По его словам, состояние пациентов медики оценивают как средней степени тяжести.