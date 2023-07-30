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Взрыв ракеты в Таганроге: число пострадавших возросло до 22 человек

Силовые структуры

В результате мощного взрыва ракеты на территории Таганрога ранения получили 22 человека, включая одного ребёнка. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина.

Взрыв ракеты в Таганроге: число пострадавших возросло до 22 человек
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Напомним, ранее появилась информация о том, что при взрыве пострадали 16 граждан.

"В больнице остаются девять человек с травмами", — сообщил Тюрин.

По его словам, состояние пациентов медики оценивают как средней степени тяжести.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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