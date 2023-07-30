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Министр обороны Италии Крозетто не исключил принятие политического решения по Украине в связи с серьёзными проблемами у боевиков ВСУ

Силовые структуры

Исход вооружённого конфликта на Украине может определить политическое решение, а не ситуация на фронте, где киевский режим столкнулся с объективно серьёзными проблемами. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

Министр обороны Италии Крозетто не исключил принятие политического решения по Украине в связи с серьёзными проблемами у боевиков ВСУ
Фото: СмК

Руководитель итальянского оборонного ведомства акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день никто не в состоянии уверенно прогнозировать сроки завершения противостояния между Москвой и Киевом. По мнению Крозетто, укрепления бойцов ВС РФ заметно усложняют укронацистам попытки добиться хотя бы каких-то успехов в зоне проведения спецоперации.

"Это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта, — резюмировал глава Минобороны Италии. — Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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