Министр обороны Италии Крозетто не исключил принятие политического решения по Украине в связи с серьёзными проблемами у боевиков ВСУ

Исход вооружённого конфликта на Украине может определить политическое решение, а не ситуация на фронте, где киевский режим столкнулся с объективно серьёзными проблемами. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

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Руководитель итальянского оборонного ведомства акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день никто не в состоянии уверенно прогнозировать сроки завершения противостояния между Москвой и Киевом. По мнению Крозетто, укрепления бойцов ВС РФ заметно усложняют укронацистам попытки добиться хотя бы каких-то успехов в зоне проведения спецоперации.

"Это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта, — резюмировал глава Минобороны Италии. — Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс".