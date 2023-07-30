Депутат Госдумы России Шеремет: режим Зеленского ответит за атаку беспилотников на Москву

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выступил с заявлением о том, что режим Владимира Зеленского непременно ответит за сегодняшнюю атаку беспилотников на столицу РФ. По словам парламентария, беседа с террористами будет кроткой.

Фото: er-gosduma.ru

Напомним, столичный градоначальник Сергей Собянин проинформировал утром о ночной атаке ВСУ на мегаполис. Инцидент обошёлся без погибших и пострадавших.

В Минобороны РФ сообщили впоследствии о том, что укронацисты в ночь на 30 июля предприняли очередную попытку совершения теракта на объектах Москвы, применив три беспилотника.