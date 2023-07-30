Слуцкий: атаки дронов ВСУ на Москву и Крым – государственный терроризм

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атаку беспилотных аппаратов на Крым и Москву, а также ракетный обстрел Таганрога следует воспринимать как государственный терроризм на фоне провала контрнаступления режима Владимира Зеленского. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил такое мнение в сообщении, которое опубликовал сегодня в своём Телеграм-канале.

Фото: vk.com/leonid_slutsky

Официальный представитель Госдумы России заявил также о том, что ответственность за атаки по российским городам лежит не только на террористическом киевском режиме, но и на Соединённых Штатах.

"Ответственность лежит не только на марионеточном правительстве Зеленского, но и на его кукловодах в Вашингтоне, — констатировал Слуцкий. — Как бы Белый дом ни опровергал и не осуждал".