В Великобритании тренируют украинский спецназ для захвата Крыма

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Великобритании тренируется спецназ армии Украины для операции по захвату Крыма.

Фото: Правда.Ру

Об этом сообщает британское издание Sunday Express.

"Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск", — на полном серьёзе пишет авторы статьи Марко Джаннаджели.

По его словам, вернуть Крым киевский режим собирается до конца декабря.

Отмечается, что в Дартмуре обучаются 2 тысячи солдат. Из них и будут делать "острые копья" для захода на полуостров. Наступать планируется тремя группами: первая группа — это спецназ, две другие будут проводить параллельные атаки.

Планируются также наносить ракетные удары дальнего радиуса действия, поставят которые Великобритания, США и ФРГ.