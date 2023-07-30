В Великобритании тренируется спецназ армии Украины для операции по захвату Крыма.
Об этом сообщает британское издание Sunday Express.
"Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск", — на полном серьёзе пишет авторы статьи Марко Джаннаджели.
По его словам, вернуть Крым киевский режим собирается до конца декабря.
Отмечается, что в Дартмуре обучаются 2 тысячи солдат. Из них и будут делать "острые копья" для захода на полуостров. Наступать планируется тремя группами: первая группа — это спецназ, две другие будут проводить параллельные атаки.
Планируются также наносить ракетные удары дальнего радиуса действия, поставят которые Великобритания, США и ФРГ.
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