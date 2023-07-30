Киев врёт Западу о результатах "второго контрнаступления", и там знают это

Киевская власть не может признаться хозяевам с Запада в провале контрнаступления, создаёт видимость "успехов" и гонит своих солдат на убой.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

По его словам, всушников кинули на второй этап абсолютно неподготовленными для решения задач, которые Киев не решил на первом этапе. И сейчас надеются "продавить трупами".

"По плану операции им надо вводить резервы. Их спрашивают: "Чего не вводите?" Им сейчас надо сказать: "Товарищи родные, американцы, уж извините нас, но мы об…сь полностью. Операцию надо сворачивать, идите в ж… со своей стратегией", — отметил эксперт.

Но ни киевский режим, ни США с ЕС признаться в провале не могут, и поэтому ВСУ продолжают уходить в мясные штурмы. А если Киев скажет о провале, ему выключат сразу всё. И приходится "тупо обманывать своих хозяев", подчеркнул Трухан.

Самим же хозяевам тоже признать это нельзя. Они знают, что Киев обманывает их, но признать нельзя, поскольку тогда уже они признаются, что облажались, говорит аналитик.

"Поэтому за всё это платят жизнями украинские солдаты", — подытожил полковник.