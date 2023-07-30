Киевская власть больше не будет считаться с приказами Запада — не бить по "традиционным" территориям Российской Федерации.
Об этом сообщил бывший глава ГУР Минобороны Украины Валерий Кондратюк.
"По Таганрогу был нанесён удар ракетой. И если раньше мы говорили, что это всё технологическая партизанщина, то сегодня мы взяли на себя ответственность наносить удары с теми возможностями, которые есть в наличии ВСУ, по тем объектам, которые сочтём необходимыми, на любой территории", — в эфире телеканала НТА сказал националист.
По его словам, сегодня все западные ограничения — не бить по РФ, Украине не указ, наносить удары по территории России Вооружённые силы Украины будут тогда, когда захотят.
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