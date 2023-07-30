Киевская власть анонсировала переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности.
Переговоры включат в себя принятие двустороннего документа по "конкретным и долговременным обязательствам", сегодня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Киев уверен, что данные меры позволят ему "сдерживать и побеждать агрессию РФ" до принятия Украины в альянс НАТО.
"Эти гарантии действуют до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", — в частности, сказал Ермак.
А тем временем, киевская власть врёт Западу о результатах "второго контрнаступления", и на Западе знают это.
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