На Украине анонсировали переговоры с США по гарантиям безопасности

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть анонсировала переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности.

Фото: Фейсбук

Переговоры включат в себя принятие двустороннего документа по "конкретным и долговременным обязательствам", сегодня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киев уверен, что данные меры позволят ему "сдерживать и побеждать агрессию РФ" до принятия Украины в альянс НАТО.

"Эти гарантии действуют до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", — в частности, сказал Ермак.

А тем временем, киевская власть врёт Западу о результатах "второго контрнаступления", и на Западе знают это.