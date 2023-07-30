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Взрывы в Харькове: сирены воздушной тревоги ревут на всей Украине

0:40
Силовые структуры

Сирена воздушной тревоги объявлена на восточной и центральной Украине.

Взрывы в Харькове: сирены воздушной тревоги ревут на всей Украине
Фото: https://t.me/starukhofficial

Сирены слышны в Киеве, Днепропетровской, Харьковской областях и в оккупированных Украиной частях Херсонской области и Запорожья.

Украинские СМИ пишут о ракетной угрозе. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы в Харькове.

"Россия наносит удары по Харькову и области. В городе гремят взрывы, тревогой охвачены многие регионы страны", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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