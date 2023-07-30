Сирена воздушной тревоги объявлена на восточной и центральной Украине.
Сирены слышны в Киеве, Днепропетровской, Харьковской областях и в оккупированных Украиной частях Херсонской области и Запорожья.
Украинские СМИ пишут о ракетной угрозе. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы в Харькове.
"Россия наносит удары по Харькову и области. В городе гремят взрывы, тревогой охвачены многие регионы страны", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.