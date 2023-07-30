Взрывы в Харькове: сирены воздушной тревоги ревут на всей Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сирена воздушной тревоги объявлена на восточной и центральной Украине.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Сирены слышны в Киеве, Днепропетровской, Харьковской областях и в оккупированных Украиной частях Херсонской области и Запорожья.

Украинские СМИ пишут о ракетной угрозе. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы в Харькове.

"Россия наносит удары по Харькову и области. В городе гремят взрывы, тревогой охвачены многие регионы страны", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ.