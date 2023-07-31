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Экс-глава МО Польши: подходящий момент для поставок F-16 на Украину был год назад

Силовые структуры

Экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский полагает, что партнёры Киева упустили момент для передачи боевых самолётов F-16 украинским военным.

Экс-глава МО Польши: подходящий момент для поставок F-16 на Украину был год назад
Фото: w-dog.ru

По его мнению, если бы Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили истребители год назад, то могли бы попытаться взять под контроль воздушное пространство.

"Подходящий момент" для оснащения Украины самолётами четвёртого поколения западного производства "был год назад", — пишет Newsweek, ссылаясь на бывшего министра.

Как отметили журналисты издания, Запад пока не раскрывает конкретные сроки предоставления F-16 Киеву. Они допустили, что эти самолёты не помогут ВСУ в контрнаступлении в случае медлительности с поставками.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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