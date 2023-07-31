Экс-глава МО Польши: подходящий момент для поставок F-16 на Украину был год назад

Экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский полагает, что партнёры Киева упустили момент для передачи боевых самолётов F-16 украинским военным.

Фото: w-dog.ru

По его мнению, если бы Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили истребители год назад, то могли бы попытаться взять под контроль воздушное пространство.

"Подходящий момент" для оснащения Украины самолётами четвёртого поколения западного производства "был год назад", — пишет Newsweek, ссылаясь на бывшего министра.

Как отметили журналисты издания, Запад пока не раскрывает конкретные сроки предоставления F-16 Киеву. Они допустили, что эти самолёты не помогут ВСУ в контрнаступлении в случае медлительности с поставками.