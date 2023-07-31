Grayzone: сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению теракта на Крымском мосту

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению террористического акта на Крымском мосту. Корреспонденты информационного портала The Grayzone пишут об этом со ссылкой на сведения, фигурирующие в секретных документах.

Фото: REX/ Shutterstock

Утечка данных чётко свидетельствует о том, что британские спецслужбы сыграли далеко не последнюю роль в недавней атаке на Крымский мост, констатировали авторы статьи.

Не исключено, что иностранные спецслужбы помогают киевскому режиму выслеживать граждан Украины, которых обвиняют в коллаборационизме с Москвой, говорится в публикации.