Сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению террористического акта на Крымском мосту. Корреспонденты информационного портала The Grayzone пишут об этом со ссылкой на сведения, фигурирующие в секретных документах.
Утечка данных чётко свидетельствует о том, что британские спецслужбы сыграли далеко не последнюю роль в недавней атаке на Крымский мост, констатировали авторы статьи.
Не исключено, что иностранные спецслужбы помогают киевскому режиму выслеживать граждан Украины, которых обвиняют в коллаборационизме с Москвой, говорится в публикации.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.