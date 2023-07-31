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Grayzone: сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению теракта на Крымском мосту

0:38
Силовые структуры

Сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению террористического акта на Крымском мосту. Корреспонденты информационного портала The Grayzone пишут об этом со ссылкой на сведения, фигурирующие в секретных документах.

Grayzone: сотрудники спецслужб Великобритании могут иметь причастность к совершению теракта на Крымском мосту
Фото: REX/ Shutterstock

Утечка данных чётко свидетельствует о том, что британские спецслужбы сыграли далеко не последнюю роль в недавней атаке на Крымский мост, констатировали авторы статьи.

Не исключено, что иностранные спецслужбы помогают киевскому режиму выслеживать граждан Украины, которых обвиняют в коллаборационизме с Москвой, говорится в публикации.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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