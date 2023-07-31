За минувшую неделю российские войска продвинулись в районе Сергеевки Луганской Народной Республике на расстояние около семи километров в глубину обороны ВСУ. Продвижение по фронту составило до 18 километров. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Кроме того, противник оставил несколько позиций на Краснолиманском направлении.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.