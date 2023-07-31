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Марочко: ВС РФ продвинулись на семь километров в глубину обороны противника в ЛНР

Силовые структуры

За минувшую неделю российские войска продвинулись в районе Сергеевки Луганской Народной Республике на расстояние около семи километров в глубину обороны ВСУ. Продвижение по фронту составило до 18 километров. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

Марочко: ВС РФ продвинулись на семь километров в глубину обороны противника в ЛНР
Фото: aif.ru

Кроме того, противник оставил несколько позиций на Краснолиманском направлении.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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