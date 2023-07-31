Марочко: ВС РФ продвинулись на семь километров в глубину обороны противника в ЛНР

За минувшую неделю российские войска продвинулись в районе Сергеевки Луганской Народной Республике на расстояние около семи километров в глубину обороны ВСУ. Продвижение по фронту составило до 18 километров. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: aif.ru

Кроме того, противник оставил несколько позиций на Краснолиманском направлении.