WarGonzo: армия РФ вернула утраченные позиции на Угледарском направлении

Российская армия провела успешную контратаку под Старомайорским на Угледарском направлении. В результате бойцы ВС РФ смогли вернуть ранее утраченные позиции.

Фото: скрин Ютуб

Под мощные обстрелы попали позиции боевиков ВСУ в населённых пунктах Благодатное, Новодаровка, Макаровка и Вольное Поле.

Укронацисты нанесли удары по Новодонецкому и Урожайному, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.