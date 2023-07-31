Российская армия провела успешную контратаку под Старомайорским на Угледарском направлении. В результате бойцы ВС РФ смогли вернуть ранее утраченные позиции.
Под мощные обстрелы попали позиции боевиков ВСУ в населённых пунктах Благодатное, Новодаровка, Макаровка и Вольное Поле.
Укронацисты нанесли удары по Новодонецкому и Урожайному, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.