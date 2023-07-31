WarGonzo: военные РФ штурмовали Марьинку

Российские военнослужащие при поддержке артиллеристов снова провели штурмовые действия под Марьинкой на Донецком направлении. Особых успехов в этом населённом пункте пока нет, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.

Фото: newsrnd.com

Бойцы ВС РФ нанесли за минувшие сутки ряд массированных ударов по позициям киевского режима в Елизаветовке, Карловке, Первомайском, Северном, Дружбе, Новокалинове и Авдеевке.

Укронацисты вновь подвергли обстрелам Горловку и Донецк, пишет WarGonzo.