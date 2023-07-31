Российские военнослужащие при поддержке артиллеристов снова провели штурмовые действия под Марьинкой на Донецком направлении. Особых успехов в этом населённом пункте пока нет, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
Бойцы ВС РФ нанесли за минувшие сутки ряд массированных ударов по позициям киевского режима в Елизаветовке, Карловке, Первомайском, Северном, Дружбе, Новокалинове и Авдеевке.
Укронацисты вновь подвергли обстрелам Горловку и Донецк, пишет WarGonzo.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.