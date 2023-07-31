Бойцы РФ с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали глушить спутниковую связь Starlink, которой пользуются военные ВСУ. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские солдаты сталкиваются с трудностями при попытке воспользоваться интернетом через спутники Starlink. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что армия России глушит связь, которую американская компания SpaceX предоставляет киевскому режиму, уточнил офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что российским артиллеристам удалось уничтожить пункт спутниковой связи Starlink в районе Артёмовска.
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