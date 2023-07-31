Марочко: российские средства РЭБ глушат интернет Starlink на Луганском направлении

Бойцы РФ с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали глушить спутниковую связь Starlink, которой пользуются военные ВСУ. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: topwar.ru

По его словам, украинские солдаты сталкиваются с трудностями при попытке воспользоваться интернетом через спутники Starlink. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что армия России глушит связь, которую американская компания SpaceX предоставляет киевскому режиму, уточнил офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что российским артиллеристам удалось уничтожить пункт спутниковой связи Starlink в районе Артёмовска.