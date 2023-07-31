ВКС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге

Российские ВКС нанесли ракетный удар по зданию, в котором располагалось Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге. Об этом пишет в своём Telegram-канале военный эксперт Сергей Колясников в понедельник, 31 июля, утром.

Фото: скрин с видео

По словам аналитика, вокруг места прилёта всё оцеплено. Также уже традиционно отработало и ПВО Украины, которое снесло угол расположенного рядом девятиэтажного жилого дома.

Ранее сегодня глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил прилёты по критической инфраструктуре города. При этом он не уточнил, по каким объектам был нанесён удар.

Напомним, в пятницу, 28 июля, ракетным ударом России было уничтожено здание СБУ в Днепропетровске.

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