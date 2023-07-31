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Пушилин: на флангах Артемовска, в том числе у Клещеевки, идут ожесточённые бои

Силовые структуры

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях на Артёмовском направлении, в том числе возле Клещеевки.

Пушилин: на флангах Артемовска, в том числе у Клещеевки, идут ожесточённые бои
Фото: mil.ru

По его словам, ВСУ почти каждый день хаотично обстреливают Артёмовск. Он также отметил в эфире "России 24", что на флангах города украинские военные пытаются захватить российские позиции. Иногда им удаётся это сделать, однако армия РФ оперативно вытесняет и отодвигает противника на прежние места дислокации, уточнил Пушилин.

Как пояснил врио главы ДНР, специалисты пока не могут начать обследование Артёмовска, поскольку Киев регулярно обстреливает населённый пункт.

Ранее военкор Андрей Руденко показал видеозапись, на которой продемонстрирована разбитая техника НАТО на Артёмовском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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