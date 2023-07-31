Сотрудники британских спецслужб причастны к множеству операций против Российской Федерации, проводимых боевиками ВСУ, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.
Таким образом сенатор от Крыма прокомментировал ранее появившуюся информацию о причастности Великобритании к совершению теракта на мосту.
По словам Джабарова, Британская империя наносит подлые удары постоянно. Речь идёт о её классическом почерке, подчеркнул политик.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.