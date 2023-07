Сотрудники британских спецслужб причастны к множеству операций против Российской Федерации, проводимых боевиками ВСУ, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713