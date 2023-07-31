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Боевик ВСУ записал предсмертное видео: "Всех убили, БК закончился, поддержки не было"

Силовые структуры

Продолжается уничтожение боевиков нацилоналистической армии Украины.

Боевик ВСУ записал предсмертное видео: "Всех убили, БК закончился, поддержки не было"
Фото: The Daily Beast

В очередном видео бандеровец решил записать обращение к командованию ВСУ, но до них ролик так и не дошёл, поскольку неонациста ликвидировали через несколько секунд.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Он рассказывает, как погибла почти вся его группа, а четверо оставшихся в живых смогли бежать с позиций.

"Всех остальных убили, БК закончился, поддержки не было" — цитирует портал предсмертное послание боевика.

После этого были уничтожены и эти нацисты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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