Продолжается уничтожение боевиков нацилоналистической армии Украины.
В очередном видео бандеровец решил записать обращение к командованию ВСУ, но до них ролик так и не дошёл, поскольку неонациста ликвидировали через несколько секунд.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Он рассказывает, как погибла почти вся его группа, а четверо оставшихся в живых смогли бежать с позиций.
"Всех остальных убили, БК закончился, поддержки не было" — цитирует портал предсмертное послание боевика.
После этого были уничтожены и эти нацисты.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.