Боевик ВСУ записал предсмертное видео: "Всех убили, БК закончился, поддержки не было"

Продолжается уничтожение боевиков нацилоналистической армии Украины.

Фото: The Daily Beast

В очередном видео бандеровец решил записать обращение к командованию ВСУ, но до них ролик так и не дошёл, поскольку неонациста ликвидировали через несколько секунд.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Он рассказывает, как погибла почти вся его группа, а четверо оставшихся в живых смогли бежать с позиций.

"Всех остальных убили, БК закончился, поддержки не было" — цитирует портал предсмертное послание боевика.

После этого были уничтожены и эти нацисты.