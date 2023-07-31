Спикер командования "Юг" Гуменюк: ВС РФ готовят мощный удар по критическим объектам Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия готовит мощный удар по критическим объектам инфраструктуры Украины.

Фото: youtube.com/Оружейный Мастер

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что об этом говорит то, что к украинским границам подтягиваются самолёты стратегической авиации России. Якобы идёт подготовка к маневрам, подчеркнула Гуменюк.

Она также обратила своё внимание на увеличение активности тактической авиации ВКС РФ на юго-восточном направлении. Самолёты готовы к вылетам незамедлительно.

"Несмотря на то, что Россия не вывела в море ракетоносители, они готовы к боевому применению в течение часа", — подытожила военная чиновница Незалежной.