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На Украине заявили об отправке на фронт вернувшихся из Турции командиров "Азова*"

Силовые структуры

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, что командиры "Азова"* готовы выполнять свои функции на фронте.

На Украине заявили об отправке на фронт вернувшихся из Турции командиров "Азова*"
Фото: Telegram

Пивненко объяснил, что запрета на участие командиров "Азова"* в военном конфликте не существует. Он отметил, что "азовцы"* будут участвовать в боевых действиях наравне с остальными военнослужащими ВСУ.

Он рассказал, что на подготовку командиров потребуется около месяца.

8 июля участники обороны "Азовстали" приехади на Украину после нескольких месяцев проведённых в Турции по договорённости с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Ранее Владимир Путин прокомментировал возвращение "азовцев" на Украину.

*запрещён на территории РФ, признан террористической организацией

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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