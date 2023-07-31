На Украине заявили об отправке на фронт вернувшихся из Турции командиров "Азова*"

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, что командиры "Азова"* готовы выполнять свои функции на фронте.

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Пивненко объяснил, что запрета на участие командиров "Азова"* в военном конфликте не существует. Он отметил, что "азовцы"* будут участвовать в боевых действиях наравне с остальными военнослужащими ВСУ.

Он рассказал, что на подготовку командиров потребуется около месяца.

8 июля участники обороны "Азовстали" приехади на Украину после нескольких месяцев проведённых в Турции по договорённости с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Ранее Владимир Путин прокомментировал возвращение "азовцев" на Украину.

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