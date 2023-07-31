Полковник Баранец назвал особенности российской системы РЭБ "Сапфир"

Российская армия существенно продвинулась в разработке систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это признают и на Западе. Американские генералы в Сирии заявили, что им "дискомфортно" из-за русских комплексов РЭБ.

Фото: Министерство обороны РФ

С начала спецоперации разработчики изобрели новые системы "Сапфир", которые уже сейчас активно применяются в зоне боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец в эфире "Радио Комсомольская правда".

Система "Сапфир" способна захватить цель противника за 30 километров, а на подлёте с дистанции в пять километров она "вырубает электронные мозги" оружия, указал специалист. Комплекс РЭБ может вывести из строя не только беспилотники, но и ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS и британские Storm Shadow.

"Сапфир" либо сбивает их с курса, либо присаживает это средство там, где ему нужно", — объяснил Баранец.