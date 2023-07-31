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Хайруллин: в Авдеевку армия России заходит с трёх сторон

1:05
Силовые структуры

Намечены контуры освобождения Авдеевки. 1-я славянская бригада взяла несколько укрепрайонов и вышла в сторону Донецкой кольцевой автомобильной дороги.

Хайруллин: в Авдеевку армия России заходит с трёх сторон
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает военный корреспондент Марат Хайруллин.

Дачи — это единственный участок ДКАД, который ВСУ удерживали. Тут находится воинская часть — крепость армии Украины на этом участке, имеющий глубокий бетонный бункер.

ВС РФ сделали обходной манёвр к ДКАД, пытаясь зайти в тыл этой воинской части, отметил военкор, подчеркнув, что на восточной оконечности Авдеевки бойцы армии России доходят до улицы Колосова.

Также на западной окраине Авдеевки зачищены укрепрайоны. Остался главный золоотвал, взяв его, огневой контроль РФ распространяется над коксохимическим комбинатом — основной базой ВСУ.

Со стороны Красногоровки контролируется участок железной дороги, и в Авдеевку российские войска будут заходить с трёх сторон.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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