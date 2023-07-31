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Зеленский: помощи Запада не хватает Украине в текущих условиях спецоперации

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Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил сегодня с заявлением, в котором пожаловался на катастрофическую нехватку помощи, оказываемой коллективным Западом в рамках продолжающегося вооружённого конфликта с Российской Федерацией.

Зеленский: помощи Запада не хватает Украине в текущих условиях спецоперации
Фото: AP Photo / Yves Herman

По словам Зеленского, если бы закончилась война, то поддержки было бы достаточно. При этом помощь западных государств украинский президент охарактеризовал как "разную".

"Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — перечислил Зеленский в беседе с журналистами бразильского информационного издания O Globo.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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