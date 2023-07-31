Зеленский: помощи Запада не хватает Украине в текущих условиях спецоперации

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил сегодня с заявлением, в котором пожаловался на катастрофическую нехватку помощи, оказываемой коллективным Западом в рамках продолжающегося вооружённого конфликта с Российской Федерацией.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По словам Зеленского, если бы закончилась война, то поддержки было бы достаточно. При этом помощь западных государств украинский президент охарактеризовал как "разную".

"Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — перечислил Зеленский в беседе с журналистами бразильского информационного издания O Globo.