Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил сегодня с заявлением, в котором пожаловался на катастрофическую нехватку помощи, оказываемой коллективным Западом в рамках продолжающегося вооружённого конфликта с Российской Федерацией.
По словам Зеленского, если бы закончилась война, то поддержки было бы достаточно. При этом помощь западных государств украинский президент охарактеризовал как "разную".
"Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — перечислил Зеленский в беседе с журналистами бразильского информационного издания O Globo.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.