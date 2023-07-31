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Соскин: президент Владимир Зеленский стал фактором смерти повсюду 

Силовые структуры

За 18 месяцев украинцы должны привыкнуть, что если их президент Владимир Зеленский куда-то приехал, то в той местности начинают гибнуть граждане.

Соскин: президент Владимир Зеленский стал фактором смерти повсюду 
Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Об этом сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Опять пришла расплата в Кривом Роге. Жители Кривого Рога и других городов, где ездит Зеленский, никак не могут понять, что Зеленский и жизни этих людей, несовместимы. То есть, он фактически как фактор смерти. Если столько раз это произошло, и происходит, это не является случайностью", — в эфире своего видеоблога сказал аналитик.

Он отметил, что эти уроки надо уже выучить, поскольку они чреваты для граждан Незалежной гибелью и потерей имущества. Соскин прогнозирует, что следующим будет Ивано-Франковск, где Зеленский недавно был.

Напомним, российская армия сегодня, 31 июля, ночью нанесла ракетный удар по родному городу Зеленского — Кривому Рогу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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