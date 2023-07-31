За 18 месяцев украинцы должны привыкнуть, что если их президент Владимир Зеленский куда-то приехал, то в той местности начинают гибнуть граждане.
Об этом сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Опять пришла расплата в Кривом Роге. Жители Кривого Рога и других городов, где ездит Зеленский, никак не могут понять, что Зеленский и жизни этих людей, несовместимы. То есть, он фактически как фактор смерти. Если столько раз это произошло, и происходит, это не является случайностью", — в эфире своего видеоблога сказал аналитик.
Он отметил, что эти уроки надо уже выучить, поскольку они чреваты для граждан Незалежной гибелью и потерей имущества. Соскин прогнозирует, что следующим будет Ивано-Франковск, где Зеленский недавно был.
Напомним, российская армия сегодня, 31 июля, ночью нанесла ракетный удар по родному городу Зеленского — Кривому Рогу.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.