Вечером 31 июля в Харькове слышны взрывы.
Российская армия продолжает операцию по демилитаризации Украины.
В Харьковской области слышна сирена воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".
"Информацию о прилётах подтверждают местные власти. Информация о БПЛА в Харьковской области. Наблюдаем", — в частности, пишет портал.
В местных чатах утверждают, что это были выходы реактивных систем залпового огня, после чего под звук сирены было три вспышки в районе центра. Слышны были три взрыва.
Украинские мониторинговые ресурсы позже сообщили о массовом запуске российских дронов "Герань".
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