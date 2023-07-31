Опять взрывы в Харькове: в регионе объявлена воздушная тревога

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Вечером 31 июля в Харькове слышны взрывы.

Фото: topwar.ru

Российская армия продолжает операцию по демилитаризации Украины.

В Харьковской области слышна сирена воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

"Информацию о прилётах подтверждают местные власти. Информация о БПЛА в Харьковской области. Наблюдаем", — в частности, пишет портал.

В местных чатах утверждают, что это были выходы реактивных систем залпового огня, после чего под звук сирены было три вспышки в районе центра. Слышны были три взрыва.

Украинские мониторинговые ресурсы позже сообщили о массовом запуске российских дронов "Герань".