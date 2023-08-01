Штурмовики ВС РФ уничтожили две роты ВСУ под Красным Лиманом в ходе пятидневного боя за участок местности, рассказал командир штурмового отряда с позывным "Катунь".
По словам российского бойца, на участке располагались три опорных пункта украинских националистов.
"Применялись гранатомёты, огнемёты, миномёт. Всё это позволило успешно и скоординировано выполнить боевую задачу. Мы уничтожили до двух с половиной рот противника в течение пяти дней", — приводит слова командира ТАСС.
Как уточнил "Катунь", отряды российских бойцов периодически отводили в тыл для сна, тренировок и полноценного питания.
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