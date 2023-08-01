Штурмовики ВС РФ уничтожили две роты ВСУ под Красным Лиманом: бои шли пять дней

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики ВС РФ уничтожили две роты ВСУ под Красным Лиманом в ходе пятидневного боя за участок местности, рассказал командир штурмового отряда с позывным "Катунь".

Фото: 9111.ru

По словам российского бойца, на участке располагались три опорных пункта украинских националистов.

"Применялись гранатомёты, огнемёты, миномёт. Всё это позволило успешно и скоординировано выполнить боевую задачу. Мы уничтожили до двух с половиной рот противника в течение пяти дней", — приводит слова командира ТАСС.

Как уточнил "Катунь", отряды российских бойцов периодически отводили в тыл для сна, тренировок и полноценного питания.