Генерал Герасимов проверил пункт группировки войск ВС РФ на Запорожском направлении

Глава Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал в передовом пункте управления российской группировки войск в Запорожской области.

Фото: mil.ru

Как сообщает пресс-служба МО России, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук выступил с докладом перед Герасимовым и рассказал ему о ситуации на Ореховском направлении СВО.

Во время посещения пункта начальник Генштаба призвал усилить работу по своевременному выявлению позиций ВСУ. Кроме того, он обратил внимание на важность нанесения превентивных ударов и ведения контрбатарейной борьбы в Запорожской области.

Ранее Герасимов потребовал найти места хранения и стартовых позиций ракет С-200, принадлежащих украинской армии.