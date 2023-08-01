Глава Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал в передовом пункте управления российской группировки войск в Запорожской области.
Как сообщает пресс-служба МО России, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук выступил с докладом перед Герасимовым и рассказал ему о ситуации на Ореховском направлении СВО.
Во время посещения пункта начальник Генштаба призвал усилить работу по своевременному выявлению позиций ВСУ. Кроме того, он обратил внимание на важность нанесения превентивных ударов и ведения контрбатарейной борьбы в Запорожской области.
Ранее Герасимов потребовал найти места хранения и стартовых позиций ракет С-200, принадлежащих украинской армии.
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