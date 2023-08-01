Кирби: контрнаступление ВСУ идёт медленно из-за укреплённых линий обороны России

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о медленных темпах контрнаступления украинской армии.

Фото: almayadeen.net

По его словам, военные ВСУ до сих пор серьёзно не продвинулись вперёд.

"Они движутся медленно", — подчеркнул Кирби в интервью CNN.

Укреплённые оборонительные линии ВС РФ создают препятствия для атак украинских войск, уточнили в Белом доме. Кроме того, Кирби добавил, что ВСУ медленно продвигаются из-за минных полей и ежедневных артиллерийских ударов российской армии.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что действия ВСУ вряд ли можно назвать полномасштабным контрнаступлением, поскольку армия Украины испытывает дефицит военной техники, а также нуждается в боевой авиации.