Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о медленных темпах контрнаступления украинской армии.
По его словам, военные ВСУ до сих пор серьёзно не продвинулись вперёд.
"Они движутся медленно", — подчеркнул Кирби в интервью CNN.
Укреплённые оборонительные линии ВС РФ создают препятствия для атак украинских войск, уточнили в Белом доме. Кроме того, Кирби добавил, что ВСУ медленно продвигаются из-за минных полей и ежедневных артиллерийских ударов российской армии.
Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что действия ВСУ вряд ли можно назвать полномасштабным контрнаступлением, поскольку армия Украины испытывает дефицит военной техники, а также нуждается в боевой авиации.
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