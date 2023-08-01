Власти США заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставки боеприпасов киевскому режиму

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правительство Соединённых Штатов заключило сделки с властями Южной Кореи и Болгарии.

Фото: Правда.Ру

Соглашениями США с двумя странами предусмотрены поставки киевскому режиму снарядов калибром в 155 миллиметров, пишут корреспонденты РИА Новости.

Кроме того, официальный Вашингтон продолжает в настоящее переговоры с Токио на тему совместного оказания военной помощи Украине.