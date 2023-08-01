Правительство Соединённых Штатов заключило сделки с властями Южной Кореи и Болгарии.
Соглашениями США с двумя странами предусмотрены поставки киевскому режиму снарядов калибром в 155 миллиметров, пишут корреспонденты РИА Новости.
Кроме того, официальный Вашингтон продолжает в настоящее переговоры с Токио на тему совместного оказания военной помощи Украине.
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