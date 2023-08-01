Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нумеролог Гарифуллина предупредила о сложном августе: риски, обманы и конфликты
Алтабаева заявила о сумасшествии киевского режима из-за демонтажа герба СССР на щите "Родины-матери"
Financial Times: США не успевают снабжать Украину боеприпасами
Дугин объяснил смысл ударов ВСУ по "Москва-Сити": дроны прилетают по элите
Госдеп США: санкции против России и КНДР введут, когда они будут необходимыми
Украинские СМИ рассказали подробности ударов ВКС РФ по Харькову
Замглавы Минобороны Украины Павлюк объявил о создании электронного реестра военнообязанных лиц
Оnet.pl: крупнейший производитель тротила для НАТО оставляет токсичные отходы под Варшавой
РИА Новости: визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам

Баширов объяснил, почему ВСУ второй раз атаковали дронами одну и ту же башню в "Москва-Сити"

Силовые структуры

В ночь на 1 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова попытались нанести удар беспилотниками по Москве. И второй раз атаковали одну и ту же башню в "Москва-Сити", где располагаются федеральные министерства. О том, зачем Киев упорно бьёт в одно и то же место, порассуждал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Баширов объяснил, почему ВСУ второй раз атаковали дронами одну и ту же башню в "Москва-Сити"
Фото: ya.ru

Психологическая цель ясна — терактами в столице изменить отношение людей к власти. Однако она вряд ли будет достигнута, поскольку власть ещё больше начнут поддерживать, считает эксперт.

Но конспирологические вопросы, по его мнению, всё же есть: почему по одной и той же башне, что там, почему такая избирательность?

"Это не кровожадность и не шаг на поводу противников. Это игра в символы. Они явно провоцируют не военные смыслы, а нарративные. Что власть слаба, что не может нас защитить. И тут ответ должен быть смешанный. Во-первых отзеркалить, то есть ударить по Банковой. Во-вторых, найти эти мобильные группы, которые пускают БПЛА", — заключил Баширов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Момент прилета дрона в здание Москва сити
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Financial Times: США не успевают снабжать Украину боеприпасами
Дугин объяснил смысл ударов ВСУ по "Москва-Сити": дроны прилетают по элите
Госдеп США: санкции против России и КНДР введут, когда они будут необходимыми
Украинские СМИ рассказали подробности ударов ВКС РФ по Харькову
Замглавы Минобороны Украины Павлюк объявил о создании электронного реестра военнообязанных лиц
Оnet.pl: крупнейший производитель тротила для НАТО оставляет токсичные отходы под Варшавой
РИА Новости: визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам
Кива: бить окна по ночам в Москве — новая забава команды Зеленского
Рыбарь: ВСУ запустили дроны по кораблям Черноморского флота из устья реки Дунай
WarGonzo: боевики ВСУ пытаются продвинуться на Запорожском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников