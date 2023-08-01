Баширов объяснил, почему ВСУ второй раз атаковали дронами одну и ту же башню в "Москва-Сити"

В ночь на 1 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова попытались нанести удар беспилотниками по Москве. И второй раз атаковали одну и ту же башню в "Москва-Сити", где располагаются федеральные министерства. О том, зачем Киев упорно бьёт в одно и то же место, порассуждал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Фото: ya.ru

Психологическая цель ясна — терактами в столице изменить отношение людей к власти. Однако она вряд ли будет достигнута, поскольку власть ещё больше начнут поддерживать, считает эксперт.

Но конспирологические вопросы, по его мнению, всё же есть: почему по одной и той же башне, что там, почему такая избирательность?

"Это не кровожадность и не шаг на поводу противников. Это игра в символы. Они явно провоцируют не военные смыслы, а нарративные. Что власть слаба, что не может нас защитить. И тут ответ должен быть смешанный. Во-первых отзеркалить, то есть ударить по Банковой. Во-вторых, найти эти мобильные группы, которые пускают БПЛА", — заключил Баширов.

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