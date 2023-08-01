Пушилин: ВСУ ещё могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже с препятствиями

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё могут перебрасывать технику и живую силу на Авдеевское направление, однако уже не беспрепятственно, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Фото: mil.ru

По его словам, российская армия продолжает продвигаться вперёд в районе Авдеевки, несмотря на тяжёлую боевую обстановку. Он добавил, что ВС России регулярно отбивают атаки украинских войск на этом направлении.

"Не скажу, что беспрепятственно, но противник ещё имеет возможность перебрасывать резервы в Авдеевку", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Как пояснил врио главы ДНР, украинские боевики, находящиеся в Авдеевке, бьют по гражданской инфраструктуре Донецка. Задача ВС РФ — устранить эту проблему, уточнил политик.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что российские подразделения наметили контуры освобождения Авдеевки.