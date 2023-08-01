Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица Ольга Серябкина призналась в воровстве еды на шоу "Выжить в Дубае"
109 лет со дня вступления России в Первую мировую войну
The New York Times: Россия распространяет своё влияние с помощью видеоигр
Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении
Певица Валерия рассказала об изменениях мимики из-за уколов ботокса
Автоэксперты назвали способы безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное
Диетолог Маклауд рекомендует употреблять цельнозерновые продукты для сохранения сил
Захарова об атаке БПЛА на Москву: киевский режим раскрывается как террористическая ячейка
Топором по голове ударил полицейского буйный мужчина в Вологде

Пушилин: ВСУ ещё могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже с препятствиями

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё могут перебрасывать технику и живую силу на Авдеевское направление, однако уже не беспрепятственно, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Пушилин: ВСУ ещё могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже с препятствиями
Фото: mil.ru

По его словам, российская армия продолжает продвигаться вперёд в районе Авдеевки, несмотря на тяжёлую боевую обстановку. Он добавил, что ВС России регулярно отбивают атаки украинских войск на этом направлении.

"Не скажу, что беспрепятственно, но противник ещё имеет возможность перебрасывать резервы в Авдеевку", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Как пояснил врио главы ДНР, украинские боевики, находящиеся в Авдеевке, бьют по гражданской инфраструктуре Донецка. Задача ВС РФ — устранить эту проблему, уточнил политик.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что российские подразделения наметили контуры освобождения Авдеевки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Брэд Питт решил поддержать забастовки, остановив съемки фильма "Формула-1"
Трамп заявил о прокси-войне США и России, которая может закончиться Третьей мировой
Первый замглавы Минобороны Украины Павлюк заявил о нарастании проблемы с уклонением от мобилизации
Конгрессмен Комер: Байден солгал народу США о непричастности к сделкам сына Хантера
В ночь на первое августа в России попытались поджечь сразу девять военкоматов
Сын главы СНБО Украины Данилова призвал украинцев сдаться
Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу в конфликте с хирургов Хайдаровым
Сенатор Карасин: атаки на корабли ЧФ и запуски БПЛА по Москве приближают финал Зеленского
Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что НАТО должно защищать украинские зерновозы
Платежи за услуги ЖКХ в России вырастут, невзирая на отсутствие индексации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников