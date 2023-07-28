Расчёт ТОС "Солнцепёк" ВС РФ уничтожил украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС) "Солнцепёк", уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне СВО.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ, расчёт ТОС Центрального военного округа поразил цель на Краснолиманском направлении в ходе поддержки боевой работы российских штурмовиков. Отмечается, что опорник ВСУ был ликвидирован с помощью термобарических снарядов, которые показывают высокую эффективность в лесных массивах.

Ранее ВС РФ ударили из "Солнцепёка" по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска ДНР. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре группировки войск "Юг".