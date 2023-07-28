Вооружённые силы РФ, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС) "Солнцепёк", уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне СВО.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ, расчёт ТОС Центрального военного округа поразил цель на Краснолиманском направлении в ходе поддержки боевой работы российских штурмовиков. Отмечается, что опорник ВСУ был ликвидирован с помощью термобарических снарядов, которые показывают высокую эффективность в лесных массивах.
Ранее ВС РФ ударили из "Солнцепёка" по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска ДНР. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре группировки войск "Юг".
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