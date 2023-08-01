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Bihus: Киевскую область будут восстанавливать компании с уголовным прошлым

Силовые структуры

В процессе восстановления домов в Киевской области, разрушенных в ходе боевых действий, победителями тендеров становились однодневные компании, а договоры о работах не публикуют на сайте Prozorro. Об этом пишут корреспонденты украинского портала Bihus. info.

Bihus: Киевскую область будут восстанавливать компании с уголовным прошлым
Фото: https://t.me/Stremousov_Kirill

Из материалов журналистского расследования следует, что восстанавливать здания в пригородах украинской столицы Ирпене, Буче и других будут компании с криминальным прошлым, не обладающие соответствующим опытом. Одну из структур зарегистрировали даже с ошибкой в наименовании — "Булівельна компанія Відбудова" (правильно писать "Будівельна" — прим. ред.).

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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