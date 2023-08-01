Политолог Ищенко назвал условие, при котором в РФ могут объявить новую волну мобилизации

Политолог Ростислав Ищенко считает, что законопроекты, связанные с увеличением предельного возраста службы и подъёмом планки предельного возраста нахождения в запасе, не приведут к новой волне частичной мобилизации в России.

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По его словам, мобилизационная кампания возможна лишь в случае объявления войны России каким-либо государством.

"Ну, если только кто-то решится России войну объявить, то, наверное, можно ожидать новую волну мобилизации, а пока, насколько я понимаю, в ней никакой необходимости нет", — сказал эксперт в беседе с "Военным делом".

Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что информацию о возможной мобилизации в РФ распространяют западные спецслужбы для запугивания российских граждан. Как пояснил специалист, Москва не планирует объявлять о старте мобилизационной кампании. Армия России будет пополняться контрактниками, уточнил эксперт.