В Киеве предложили признать Крым де-факто российским в обмен на Одессу

Киев может отказаться от "наступления на Крым" в обмен на безопасность Одессы.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Это предложил киевский политолог Вадим Карасёв.

Он отметил, что поскольку Украина не может захватить полуостров, то надо искать компромисс по этому вопросу.

"Обмен Крыма на Одессу. Им же Крым нужен. На время. Есть плохой сценарий и катастрофический. Если мы сегодня не можем освободить Крым военным путем, значит, что нам делать? Дальше воевать без надежды на победу, тем более Запад может перестать помогать или искать компромиссы", — в эфире интернет-канала "Новости Live" сказал эксперт.

Пусть Москва Одессу разблокирует и у Украины будут черноморские порты, поскольку море Киеву необходимо сохранить выход к морю, отметил Карасёв.

Если к сентябрю ВСУ не удастся перерезать коридор в Крым, значит, придется идти на предложения — Россия Одессу освобождает, а Украина не будет угрожать полуострову, предложил аналитик.

Однако важно, что он остаётся территорией Украины, но де-факто там временно будет российская администрация, подытожил политолог.