По Харьковской области нанесён удар беспилотниками "Герань".
Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", российские беспилотные аппараты бьют по целям рядом с аэродромом Чугуев со стороны Золочева.
По информации военкоров, русские беспилотники начали уничтожать военные объекты в северо-восточной и северной частях города. Взрывы зафиксированы рядом с расположением одной из бригад украинской армии.
Удары также были в Раздольном, где располагается 2315-й радиотехнический батальон Вооружённых сил Украины. В регионе звучит сирена воздушной тревоги.
Также отмечается, что БПЛА летят в сторону Николаева, Одессы и Сумской области. Как уточняется, в Сумах остались несколько важных украинских объектов.
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