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В Харьковской области разбит аэродром и радиотехнический батальон ВСУ

0:52
Силовые структуры

По Харьковской области нанесён удар беспилотниками "Герань".

В Харьковской области разбит аэродром и радиотехнический батальон ВСУ
Фото: https://t.me/starukhofficial

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", российские беспилотные аппараты бьют по целям рядом с аэродромом Чугуев со стороны Золочева.

По информации военкоров, русские беспилотники начали уничтожать военные объекты в северо-восточной и северной частях города. Взрывы зафиксированы рядом с расположением одной из бригад украинской армии.

Удары также были в Раздольном, где располагается 2315-й радиотехнический батальон Вооружённых сил Украины. В регионе звучит сирена воздушной тревоги. 

Также отмечается, что БПЛА летят в сторону Николаева, Одессы и Сумской области. Как уточняется, в Сумах остались несколько важных украинских объектов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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