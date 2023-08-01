В Харьковской области разбит аэродром и радиотехнический батальон ВСУ

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По Харьковской области нанесён удар беспилотниками "Герань".

Фото: https://t.me/starukhofficial

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", российские беспилотные аппараты бьют по целям рядом с аэродромом Чугуев со стороны Золочева.

По информации военкоров, русские беспилотники начали уничтожать военные объекты в северо-восточной и северной частях города. Взрывы зафиксированы рядом с расположением одной из бригад украинской армии.

Удары также были в Раздольном, где располагается 2315-й радиотехнический батальон Вооружённых сил Украины. В регионе звучит сирена воздушной тревоги.

Также отмечается, что БПЛА летят в сторону Николаева, Одессы и Сумской области. Как уточняется, в Сумах остались несколько важных украинских объектов.