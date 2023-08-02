Военкор Коц: ВС РФ применяют пулемёт M2 Browning и комплексы NLAW образца НАТО

Российские военные в ходе выполнения задач СВО получают трофейное оружие образца НАТО. Речь идёт о британских гранатомётах NLAW, американских переносных противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) Javelin и пулемёте M2 Browning производства США, заявил военкор Андрей Коц.

Фото: ukdefenceforum.net

Он добавил, что в некоторых зонах спецоперации ВС РФ использовали "капризные" комплексы Javelin, работа которых серьёзно зависит от погодных условий. По его словам, российским бойцам гораздо больше нравятся гранатомёты NLAW. Солдаты РФ запаслись этими вооружениями в Запорожской области для активного применения, уточнил военкор. Кроме того, он отметил, что бригада "Пятнашка" хвалит пулемёты M2 Browning.

"Надёжная машинка, мощная", — подчеркнул Коц в беседе с URA.RU.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российским подразделениям удалось захватить много оружия Североатлантического альянса во время продвижения в республике.