Командование ВС РФ выполняет приказ президента России Владимира Путина оградить российскую территорию от обстрелов ВСУ, для чего продолжаются комплексные огневые удары по украинским военным объектам в Харьковской области.
Такое заявление сделал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.
"Мы используем ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм миномёты "Тюльпан". Его снаряды позволяют пробивать броню толщиной до трёх метров", — пояснил он.
В результате, рассказал эксперт, в Харькове были уничтожены ангары, где Киев организовал предприятие по сборке беспилотников, а накануне удар поразил казармы харьковского военного учебного заведения, которые использовались для размещения личного состава ВСУ.
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