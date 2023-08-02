Алёхин рассказал об ответе ВС РФ за обстрелы Белгородчины: пробиваем три метра брони

Командование ВС РФ выполняет приказ президента России Владимира Путина оградить российскую территорию от обстрелов ВСУ, для чего продолжаются комплексные огневые удары по украинским военным объектам в Харьковской области.

Фото: Вадим Савицкий

Такое заявление сделал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.

"Мы используем ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм миномёты "Тюльпан". Его снаряды позволяют пробивать броню толщиной до трёх метров", — пояснил он.

В результате, рассказал эксперт, в Харькове были уничтожены ангары, где Киев организовал предприятие по сборке беспилотников, а накануне удар поразил казармы харьковского военного учебного заведения, которые использовались для размещения личного состава ВСУ.