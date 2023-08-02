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Алёхин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом перемирие, а потом — победа над Европой

1:26
Силовые структуры

Боец российской армии по-прежнему стоит насмерть.

Алёхин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом перемирие, а потом — победа над Европой
Фото: facebook

Но если ему дать талантливого командира, Вооружённые силы РФ одержат победу и в специальной военной операции, и в войне за африканский континент, и в глобальной войне.

Об этом сообщил военный волонтер и социальный технолог Роман Алёхин.

Ранее глава страны Владимир Путин сказал, что сейчас глобальных изменений в зоне СВО нет. По его словам, это связано с отводом штурмовых подразделений ВСУ в места доукомплектования. Но с моральным духом у ВСУ всё очень плохо, отмечает аналитик, и до весны армия России одержит победу на уровне мирного договора.

"До февраля стороны подпишут мирный договор. Для России он будет хорошим. Он позволит нам настроиться на будущие интегративные процессы. Мы заберём территории, на которые укажет Владимир Путин. Это сейчас Украина сопротивляется, а потом она с этим согласится", — цитирует военного блогера "Украина.ру".

Он уверен, что успех РФ в Африке — это удар по Европе, в том числе по Франции. В ЕС могут отказаться от поддержки Украины ради интересов в Африке, поскольку "Чёрный континент" для Евросоюза гораздо важнее, чем киевский режим.

А вся украинская территория будет российской рано или поздно, подытожил Алёхин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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