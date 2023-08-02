Результатом множества мощных взрывов, прогремевших в Украине минувшей ночью, стали серьёзные повреждения на юге страны. Лидер киевского режима Владимир Зеленский проинформировал об этом в своём Телеграм-канале.
Существенные повреждения зафиксированы, по словам Зеленского, зерновые хранилища и порты. Обстрелы обошлись без жертв, заявил президент Украины.
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