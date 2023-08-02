Зеленский: крупнейшие повреждения в результате ночных взрывов зафиксированы на юге Украины

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Результатом множества мощных взрывов, прогремевших в Украине минувшей ночью, стали серьёзные повреждения на юге страны. Лидер киевского режима Владимир Зеленский проинформировал об этом в своём Телеграм-канале.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Существенные повреждения зафиксированы, по словам Зеленского, зерновые хранилища и порты. Обстрелы обошлись без жертв, заявил президент Украины.