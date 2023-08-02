На Тайване арестовали подполковника вооружённых сил за шпионаж в пользу Китая

Недавно тайваньский суд произвел аресты в связи с делом о шпионаже, в котором подозреваются полковник и ещё один человек.

Фото: AP Photo

Как сообщило Центральное информационное агентство острова, арестованный полковник по фамилии Се служил в 601-й бригаде армейской авиации и сил специального назначения. Вместе с сообщником он, предположительно, вербовал действующих и отставных военных, пытаясь создать на острове шпионскую сеть для передачи секретных разведданных китайскому правительству через связного.

По наводке тайваньской контрразведки офицер и второй подозреваемый были допрошены в понедельник, 31 августа, после чего прокуратура потребовала ордера на их арест. В настоящее время расследование инцидента продолжается, и в связи с расследованием работы шпионской сети были допрошены ещё четверо военнослужащих. Эти люди были отпущены под залог после того, как стали фигурантами дела.

В соответствии с тайваньским законодательством, действующим военнослужащим, замешанным в предательстве или передаче конфиденциальной информации иностранным спецслужбам, грозит до 10 лет тюремного заключения. Власти относятся к этому вопросу со всей серьёзностью в целях обеспечения национальной безопасности.

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