Курским народным дружинникам будет выдано боевое оружие

Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Фото: https://kartinkin.net/pics/19676-dostoprimechatelnosti-kurska.html

Он рассказал, что все требования к складским помещениям, где будет храниться оружие, тщательно соблюдены. Также сообщил, что первая партия вооружения уже прибыла в область.

Ранее, губернатор Белгородской области рассказал, что добровольцам территориальной обороны Белгорода выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Также для них были проведены учения по работе с дронами.