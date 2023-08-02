Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что все требования к складским помещениям, где будет храниться оружие, тщательно соблюдены. Также сообщил, что первая партия вооружения уже прибыла в область.
Ранее, губернатор Белгородской области рассказал, что добровольцам территориальной обороны Белгорода выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Также для них были проведены учения по работе с дронами.
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