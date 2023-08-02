Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стал официальным представителем ВСУ

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины.

Фото: Соцсети

Об этом сообщают украинские СМИ.

Сара Эштон-Чирилло (она-он же Майкл Джон Чирилло) будет официальным спикером украинской армии для западных слушателей (вещание для американцев и европейцев англоязычного проекта ТРО).

"Переход" из мужчины в женщину Сара Чирилло "сделал" в 2019 году, а затем под видом военного блогера приехал на Украину. Он даже получил воинское звание — на данный момент он младший сержант, а теперь трансгендер начнёт официально доводить до иностранцев, как продвигается военный конфликт.

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