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Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стал официальным представителем ВСУ

Силовые структуры

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины.

Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стал официальным представителем ВСУ
Фото: Соцсети

Об этом сообщают украинские СМИ.

Сара Эштон-Чирилло (она-он же Майкл Джон Чирилло) будет официальным спикером украинской армии для западных слушателей (вещание для американцев и европейцев англоязычного проекта ТРО).

"Переход" из мужчины в женщину Сара Чирилло "сделал" в 2019 году, а затем под видом военного блогера приехал на Украину. Он даже получил воинское звание — на данный момент он младший сержант, а теперь трансгендер начнёт официально доводить до иностранцев, как продвигается военный конфликт.

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Спикером ВСУ стал 46-летний трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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