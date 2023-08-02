Полковник Кнутов: доступ к военным секретам ВСУ стал главной целью ночной атаки ВС России на Киев

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ нанесли удары по портовым городам Украины и Киеву. В результате пострадало здание Администрации госслужбы спецсвязи и защиты информации страны. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал действия России.

Фото: topwar.ru

Специалист считает, что ударами РФ ответила на налёты беспилотников на Москву. Сейчас армия России находится на развилке важных магистралей по пути Харьков и Славянск. Это вынудило подразделения ВСУ двинуться в этот район.

Администрация госслужбы спецсвязи и защиты информации считается одним из самых засекреченных ведомств на Украине.

"Говоря простым языком, это здание в котором находилась структура, которая занимается охраной гостайны Украины. Это серьёзное ведомство, занимающееся шифрованием, обеспечением секретности", — пояснил Кнутов в беседе с "МК".

Данный удар имеет важное значение для того, чтобы у Москвы появилась возможность доступа к военным секретам, которые защищались с помощью аппаратуры, установленной в этом здании.