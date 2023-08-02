ВС РФ нанесли удары по портовым городам Украины и Киеву. В результате пострадало здание Администрации госслужбы спецсвязи и защиты информации страны. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал действия России.
Специалист считает, что ударами РФ ответила на налёты беспилотников на Москву. Сейчас армия России находится на развилке важных магистралей по пути Харьков и Славянск. Это вынудило подразделения ВСУ двинуться в этот район.
Администрация госслужбы спецсвязи и защиты информации считается одним из самых засекреченных ведомств на Украине.
"Говоря простым языком, это здание в котором находилась структура, которая занимается охраной гостайны Украины. Это серьёзное ведомство, занимающееся шифрованием, обеспечением секретности", — пояснил Кнутов в беседе с "МК".
Данный удар имеет важное значение для того, чтобы у Москвы появилась возможность доступа к военным секретам, которые защищались с помощью аппаратуры, установленной в этом здании.
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