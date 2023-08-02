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В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"

Силовые структуры

Чтобы убедить украинцев в нужности "похабного мира", киевская власть, ведомая Западом, готовит им крупное поражение в зоне боевых действий или такую же "зраду".

В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Об этом сообщил киевский политолог Андрей Золотарёв.

По его словам, в США набирает политические очки Дональд Трамп, который "может быть безальтернативным кандидатом в президенты".

"Украине это не сулит ничего хорошего — в ближайшее время нас начнут слегка по заду, а где-то и коленом в зад, толкать к похабному мир. Не хватает какой-то драматической точки, которая убедила бы общество, что лучше уж такой похабный мир, чем продолжение войны", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал политолог.

Однако, по его словам, общество Незалежной всё ещё грезит победой, которую видит возвращением к границам 1991 года.

Но это сегодня стало абсолютно нереальным, подытожил Золотарёв.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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