В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"

Чтобы убедить украинцев в нужности "похабного мира", киевская власть, ведомая Западом, готовит им крупное поражение в зоне боевых действий или такую же "зраду".

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Об этом сообщил киевский политолог Андрей Золотарёв.

По его словам, в США набирает политические очки Дональд Трамп, который "может быть безальтернативным кандидатом в президенты".

"Украине это не сулит ничего хорошего — в ближайшее время нас начнут слегка по заду, а где-то и коленом в зад, толкать к похабному мир. Не хватает какой-то драматической точки, которая убедила бы общество, что лучше уж такой похабный мир, чем продолжение войны", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал политолог.

Однако, по его словам, общество Незалежной всё ещё грезит победой, которую видит возвращением к границам 1991 года.

Но это сегодня стало абсолютно нереальным, подытожил Золотарёв.