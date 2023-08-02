РИА Новости: ВС РФ уничтожили позиции наёмников, которые хотели поднять флаг Польши на позиции ВСУ под Херсоном

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы ВС РФ уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там польские наёмники предприняли попытку поднять свой национальный флаг. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Буря.

Фото: www.mk.ru

"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг", — рассказал военный.

Наёмники были сразу обнаружены, их координаты передали артиллеристам. Наблюдательный пункт иностранных военных был уничтожен буквально через час. Больше флагов они не поднимали.