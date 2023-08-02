Артиллеристы ВС РФ уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там польские наёмники предприняли попытку поднять свой национальный флаг. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Буря.
"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг", — рассказал военный.
Наёмники были сразу обнаружены, их координаты передали артиллеристам. Наблюдательный пункт иностранных военных был уничтожен буквально через час. Больше флагов они не поднимали.
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